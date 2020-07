Perugia, l'ultimo saluto a Giuseppe Fioroni

20 luglio 2020 a

Sulla bara il cappello da cui non si separava mai e un mazzo di rose rosse da parte di figli e nipoti. La cattedrale di San Lorenzo ieri era gremita per l’ultimo saluto a Giuseppe Fioroni, l’artista poliedrico autore di numerose iniziative che hanno caratterizzato la vita artistica di Perugia e padre dell’assessore regionale alle attività produttive, Michele, morto nella sua casa di Piscille, all’età di 82 anni.

Alle esequie, che si sono svolte ieri pomeriggio in Duomo, sono stati in molti a testimoniare il loro cordoglio all’assessore Fioroni e agli altri familiari dell’artista. Tra gli altri, erano presenti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, l’assessore comunale alla sicurezza, Luca Merli, l’assessore comunale al commercio, Clara Pastorelli. E poi il presidente di Confcommercio, Giorgio Mencaroni e lo stato maggiore di Umbria Jazz con il direttore artistico, Carlo Pagnotta e il neo presidente della fondazione, Gian Luca Laurenzi. Mischiati ai rappresentati delle istituzioni c’erano anche molti cittadini che hanno voluto rendere il loro ultimo saluto all’amato artista, salutato al termine della celebrazione religiosa con due lunghi applausi quando la bara è stata riposta nel carrofunebre.