Bastia Umbra, furti nella notte in due negozi

Non si fermano i furti a Bastia Umbra, dove i ladri sono da giorni scatenati. Nella notte tra sabato e domenica due negozi del Polo Giontella sono stati derubati, in un caso con un bottino di circa 200 euro, mentre nell’altro la refurtiva è in corso di quantificazione. Ad accorgersi della razzia e allertare i carabinieri sono stati i titolari delle attività ieri mattina. Le indagini sono in mano ai militari della compagnia di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli (foto). La scorsa settimana una pizzeria del centro storico si era vista rubare un centinaio di euro del fondo cassa; a inizio mese un ladro aveva rapinato, armato di pistola finta, il Penny Market per bottino è di 1500 euro. Il malvivente era stato arrestato poco dopo. A metà giugno, infine, i ladri avevano preso di mira tre attività in via Gramsci con bottino modesto ma gravi danni ai locali visto che per entrare i malviventi avevano spaccato porte e vetrate.