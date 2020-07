Trovato con hashish e marijuana nello zaino: arrestato a Perugia

L'operazione condotta da personale del posto di polizia centro e squadra volante

Un cittadino del Gambia di 22 anni è stato arrestato sabato sera a Perugia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, inottemperante all'ordine del questore di lasciare lo Stato, è risultato avere vari precedenti per spaccio. Il controllo è stato effettuato dagli agenti del posto di polizia centro e della squadra volante insospettiti dall'atteggiamento nervoso dello straniero. Nel suo zaino trovati un panetto di hashish, varie dosi già pronte di hashish e marijuana per un peso complessivo di 140 grammi e materiale per il confezionamento. Il giovane è ora rinchiuso nella cella di sicurezza della questura, lunedì mattina il processo per direttissima.