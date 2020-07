Spoleto, ora è la Regione a bloccare i lavori della passerella sul Tessino

Rosella Solfaroli 19 luglio 2020 a

a

a

A Spoleto non c’è pace per la passerella sul Tessino di via Ponzianina. Nonostante le due sentenze favorevoli al Comune di Spoleto che hanno decretato non esserci stato alcun abuso edilizio su quella struttura, ora l’ente comunale spoletino è costretto a un inaspettato “braccio di ferro” con la Regione che ha nuovamente bloccato la possibilità di procedere con i lavori di completamento che dopo più di 8 anni restituirebbero a Spoleto la tanto contestata ma quanto mai funzionale passerella che attraversa il Tessino, collegando il parcheggio di via del Tiro a segno alle scale mobili della Ponzianina. Lavori che, in alcuni casi, diventerebbero anche di recupero per una parte di struttura, debilitata da una forte presenza di ruggine.

“La Regione ci contesta che i materiali usati, in particolare le travi di sostegno, sono difformi rispetto a quelli che sarebbero dovuti essere stati usati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Spoleto, Angelo Loretoni – insomma, non hanno il marchio Cee. E’ vero, non ce l’hanno, sono costati meno, ma non c’è stata alcuna truffa e i risultati sono stati migliori. E anche il tribunale ce l’ha riconosciuto. Ci dicono che dovremmo addirittura cambiare le travi, ma per fare questo bisognerebbe a quel punto demolire completamente la passerella. Il nostro auspicio, invece, ma quello di tutta l’amministrazione, è di poter completare quella struttura per renderla fruibile al più presto”.

Che i materiali usati, pur non riportando il marchio Cee, sarebbero di gran lunga migliori, lo asserisce chi quel ponte ha contribuito a progettarlo, Moreno Orazi: “Il materiale e buono e la struttura è resistente, lo hanno detto anche autorevoli membri del consiglio superiore incaricato al controllo dei lavori pubblici – spiega Orazi, uno dei progettisti della parte architettonica della passerella che proprio sabato scorso ha fatto un sopralluogo in loco – inoltre, le due sentenze del Tribunale, ed è scritto agli atti, dicono che la qualità del materiale è addirittura superiore rispetto a quella certificata Cee. E a dimostrarlo sono anche le prove che abbiamo fatto, a nostre spese, in galleria del vento al fine di non lasciare nulla al caso”.