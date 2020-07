Umbria, a Bevagna oggi torna il mercatino dell'antiquariato. Era sospeso per Covid

19 luglio 2020 a

In Umbria un importante evento torna a far risplendere il comune di Bevagna. Da oggi domenica 19 luglio, infatti, riparte il mercatino dell’antiquariato di Piazza Garibaldi (orario 8-20). “E’ un’iniziativa che portiamo avanti da anni – spiega il comandante della polizia locale Ermelindo Bartoli – e che era stata sospesa per Covid. Il nostro mercatino è concentrato in Piazza Garibaldi, con 20-25 espositori che distanzieremo l’uno dall’altro di almeno 1 metro”. Tutto sarà fatto nel pieno rispetto delle regole anti contagio: “Ci saranno dispositivi di disinfezione delle mani e manifesti che spiegheranno quali comportamenti tenere – continua Bartoli - Abbiamo organizzato anche un servizio con i volontari della Protezione Civile che ci aiuteranno a controllare che non si verifichino eventuali assembramenti e a garantire il rispetto delle normative anti Covid. L’ingresso sarà contingentato solo se non sarà possibile rispettare il distanziamento all’interno del mercatino”. Quella di oggi sarà anche la prima domenica di “Bevagna sapori, arte e natura nel borgo nei castelli”, che offre a chi va a mangiare in uno dei ristoranti la possibilità di ricevere un coupon per percorrere gratuitamente uno degli itinerari creati dall’amministrazione comunale e visitare i castelli e le altre bellezze di Bevagna.