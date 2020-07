Foligno, c'è il via libera per la Quintana. Ma ora il nodo è quello delle presenze: solo mille

Gabriele Grimaldi 19 luglio 2020 a

Foligno, la Giostra Quintana si potrà fare, ma con un pubblico di quintanari e spettatori ridotto rispetto al normale. Con l’ordinanza n. 39 pubblicata il 17 luglio la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha consentito lo svolgimento delle manifestazioni storiche nel territorio regionale. Ma nel rispetto delle schede tecniche su “Ristorazione, cinema e spettacoli dal vivo” previste per prevenire i rischi da contagio Covid. Il nodo da sciogliere, infatti, è quello del numero di persone che potranno assistere alla Giostra della Sfida attualmente prevista per il 29 agosto (inizialmente in programma a giugno, poi rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus) e a quella della Rivincita del 20 settembre. I posti disponibili per un evento del genere, secondo quanto riportato dalle linee guida del protocollo sanitario riguardo agli spettacoli dal vivo, sono infatti mille, “installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione”.

Il protocollo, tuttavia, aggiunge che “le Regioni e le province autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”. Un margine di ampliamento dei posti, quindi, c’è, ovviamente senza oltrepassare certi limiti. La capienza massima del “Campo de li Giochi” è di cirica settemila spettatori. Un’ipotesi potrebbe essere essere quella di chiedere alla Regione di ampliare il limite dei mille posti fino a toccare la quota massima consentita senza violare le regole dell’emergenza, in modo tale da riempire il più possibile l’ex stadio comunale e garantire il distanziamento minimo necessario.

Su questo snodo cruciale per la Quintana, da cui dipenderanno anche la riapertura delle taverne e l’eventuale organizzazione del corteo storico per le vie del centro, il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli mantiene il massimo riserbo: “Siamo in piena discussione su questo tema – ha detto - nei prossimo giorni ci vedremo con il direttivo dell’Ente e ragioneremo bene su questo tema veramente delicato. Prima di tutto dobbiamo capire se gli addetti ai lavori fanno parte delle persone che potranno assistere alla Quintana”, ha aggiunto il presidente.