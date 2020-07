Umbria, scappati da Gualdo Cattaneo 23 dei 25 migranti arrivati da Agrigento

E' quanto denuncia il deputato Virginio Caparvi (Lega) sulla sua pagina facebook: hanno violato la quarantena cui erano sottoposti

Introvabili 23 migranti giunti in Umbria da Agrigento: è quanto denuncia il deputato leghista Virginio Caparvi nella sua pagina Facebook. "Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la quarantena cui erano sottoposti", si legge nel post. L'arrivo dei migranti era stato causa, nei giorni scorsi, di diverse polemiche e il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, aveva scritto a Ministero dell'Interno e Prefettura reclamando di essere stato avvertito dell'arrivo dei migranti all'ultimo momento e con una mail.