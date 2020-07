Castel Giorgio, 40 anni fa la prima partita di football americano

18 luglio 2020 a

Sono trascorsi quarant'anni esatti dal primo, storico kick off del campionato italiano ufficiale di football americano tenutosi nella cornice dello stadio Vince Lombardi di Castel Giorgio. Era proprio il 19 luglio del 1980, infatti, quando la struttura appena inaugurata grazie all'aiuto delle autorità locali e dei Green bay packers vedeva disputarsi la partita tra Lupi Roma e Diavoli Milano. Una partita storica vissuta da tutta l'Alfina in un clima di festa assoluta, davanti ad un grande pubblico e a tanti giornalisti, incuriositi da un evento che non aveva precedenti né eguali in Italia, nel primo impianto stabile per il football americano in Italia e in Europa al di fuori delle basi Nato. I romani si aggiudicarono l’incontro con un secco 30 a 0, risultato che venne messo a referto come il primo di un campionato italiano ufficiale di football americano. Per celebrare questa ricorrenza, nell’impossibilità di farlo fisicamente a Castel Giorgio, come l’evento meriterebbe, Fidaf TV dedicherà domenica 19 luglio una diretta Facebook con tanti ospiti, a partire dalle 19. Per tutti gli appassionati, è possibile trovare tutta la storia del football italiano raccolta nel sito web del primo museo del football americano in Europa, la cui sede è proprio a Castel Giorgio.