Morte Fioroni, quando l'artista incantò Firenze con le sue opere | Video

18 luglio 2020 a

a

a

L'Umbria e Perugia piangono la morte dell'artista Giuseppe Fioroni. Profondo cordoglio è stato espresso dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ma anche da numerose altre istituzioni e personaggi dell'arte e non solo. Nel video che proponiamo ricordiamo una delle tante iniziative artistiche di Fioroni. Dal 5 al 28 luglio 2014, le sale di uno dei palazzi più suggestivi del rinascimento, Palazzo Medici Riccardi di Firenze, accolse la mostra del maestro dal titolo Onirica. Dreamlike.

"Questa mostra - disse tra l'altre cose Fioroni in quella importante occasione - per me costituisce un momento molto importante ed emozionante della mia vita". L'esposizione fu un vero e proprio successo di pubblico e di critica.