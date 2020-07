Terni, nuovo raid vandalico contro la sede di Fratelli d'Italia

18 luglio 2020 a

Vandali di nuovo in azione, sabato 18 luglio, contro la sede di Fratelli d’Italia, a Terni, in via Armellini. Alcuni giorni prima dell’inaugurazione la targa posta all’ingresso del portone era stata deturpata da mani ignote, ora invece la stessa targa è stata direttamente rubata dalla sua posizione naturale. “Purtroppo - denuncia FdI - registriamo l’ennesimo atto di vandalismo nei confronti del nostro movimento politico. Si pensa ancora una volta di intimidire i tanti simpatizzanti e dirigenti che dopo anni hanno una casa comune da condividere con chiunque abbia a cuore le sorti del partito di Giorgia Meloni. E’ evidente che la crescita del partito dia fastidio a molti, ma nessuno può pensare che si faccia un passo indietro, anzi, quanto accaduto è ancor di più uno stimolo per andare avanti e per dire che non c’è posto nella comunità per coloro che si macchiano di queste azioni irresponsabili”. Il caso è stato già segnalato alla polizia.