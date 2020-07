Coronavirus, in Umbria due nuovi positivi: ecco dove. Sei casi in 4 giorni

18 luglio 2020 a

Sono due i nuovi positivi al Coronavirus riscontrati in Umbria. Si tratta, secondo quanto emerge, di una donna residente a Perugia messa in isolamento domiciliare con sintomi e di un giovane di origine macedone a Castel Ritaldi, asintomatico. I due nuovi casi vanno ad aggiungersi ai quattro degli ultimi tre giorni che hanno fatto salire il numero totale dei positivi a 19, da 13 di quattro giorni fa. Tra questi ci sono l'uomo di Trevi, risultato positivo dopo essere rientrato dall'estero, che è attualmente ricoverato a Perugia, mentre la moglie è in isolamento domiciliare senza sintomi. Inoltre una donna di origine peruviana, che secondo le autorità sanitarie locali siciliane sarebbe una escort, arrivata dalla Sicilia e ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Perugia. Da Ragusa è arrivato l'appello di istituzioni e autorità sanitarie a presentarsi e farsi controllare in caso di contatti con la donna.