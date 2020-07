Coronavirus, prostituta ricoverata a Perugia: potrebbe aver contagiato 30 clienti. L'appello

18 luglio 2020 a

Una prostituta è ricoverata all'ospedale di Perugia per il Coronavirus. La donna è arrivata a Foligno dopo un viaggio dalla Sicilia, in provincia di Ragusa e qui si è sentita male. Potrebbe aver contagiato almeno trenta clienti ed è scattato l'appello.

"Fate il tampone, anche a rischio di farvi mettere alla porta da vostra moglie", dice il sindaco ragusano di Modica, Ignazio Abate, dopo il ricovero della donna, di origine peruviana, nel capoluogo dell'Umbria.

La prostituta e stata per un paio settimane nel comune siciliano e il primo cittadino di Modica ora teme un focolaio nella sua città.

"Due o tre clienti al giorno per 10 giorni - spiega il Abate a Repubblica - sono 20-30 persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar". E quindi il suo appello "è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli".