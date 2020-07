Ex Fcu abbandonata e senza manutenzione: lievitano di 10 milioni i costi per riaprirla

Alessandro Antonini 18 luglio 2020 a

Binari danneggiati per 96 chilometri. Traverse in legno fradice, da sostituire. Sistemi di scambio arrugginiti, da cambiare. Pali della luce che sprofondano nel terreno. La tratta ex Fcu tra Ponte San Giovanni e Terni e tra Sansepolcro e Città di Castello non è soltanto chiusa. E’ abbandonata. E non ci sono interventi di manutenzione da almeno un lustro. Servivano cinque milioni, mai sborsati. Risultato: vegetazione alta più di un metro sulla sede ferroviaria, stazioni diventate riparo per accampamenti e discariche di lavori edili davanti alle fermate. Succede così che i 240 milioni necessari per riaprirla con tutti i crismi di una direttissima - e anche i 66 per permettere il passaggio dei treni a velocità ridotta - lievitano di 10. Perché gli interventi da fare non solo solo sulla rete, ma anche sulle opere collaterali, dall’illuminazione alle stazioni passando per la tecnologia. Altri cinque milioni stimati. Che con quelli della mancata manutenzione fanno 10. Nel tratto della Media Valle del Tevere, all’altezza Papiano la massicciata intorno ai binari cede. Tra Todi e Terni i binari sono piegare, a formare delle “s”. In gergo si chiamano storte. I tratti dritti sono arrugginiti. Vanno sostituti tutti. Alla fermata di Fratta Todina c’è una discarica di rifiuti edili tra la stazione e la rimessa. Sempre a Papiano la stazione è stata vandalizzata, dentro la sala d’attesa ci sono feci ed escrementi, un problema di salute pubblica. Ci sono anche segni accampamenti. Alcune strutture vanno restaurate. Soldi in più non previsti. Poi l’adeguamento tecnologico. E va recuperata la manutenzione ordinaria. Non si fa da cinque anni. Quella straordinaria da 11. Eppure a questa voce erano stati stanziati 4,9 milioni per l’intera tratta, stando ai report pre chiusura fatti in commissione trasporti della regione. Dove sono finiti quei soldi? Stornati. La Perugia-Terni, che dall’aprile 2018 con decreto interministeriale è stata inserita nelle “strutture di interesse nazionale” di Rfi, giusto lunedì è stata definita dal ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, “prioritaria”. Figuriamoci se non lo era: su 153 chilometri, 96 sono chiusi da tre anni (attivi solo bus sostitutivi), cinque sono bloccati dal 2015 per lavori e sui 52 aperti si procede a 50 km\h La tratta sud intanto resta terra di nessuno, senza alcun intervento di manutenzione. Aspettando che il deterioramento faccia lievitare ancora i costi di quasi 100 chilometri di ferrovia da tre anni binario morto.