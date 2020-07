Perugia, all'Università per Stranieri bilancio in attivo di tre milioni

18 luglio 2020 a

a

a

Un avanzo di tre milioni di euro. E’ stato chiuso in modo più che positivo il bilancio consuntivo 2019 dell’Università per gli Stranieri di Perugia. “Da questo bilancio emerge il quadro di un ateneo, solido, sano, che è in fase di crescita e di sviluppo”, ha detto la rettrice Giuliana Grego Bolli. “E’ un bilancio che lancia una prospettiva di crescita e di sviluppo -aggiunge il direttore generale, Simone Olivieri - perché il risultato di esercizio pari a tre milioni di euro non è il diretto risultato di tagli di contenimento delle spese ma deriva da un aumento delle entrate proprie, collegate alle attività dell’ateneo, come corsi di laurea, corsi di lingua, di certificazione, ai contributi esterni esterni (quali per primo l’FFO – Fondo di Finanziamento Ordinario erogato dal Mur, la cui quota fissa da tempo lascia il passo a quelle ‘premiali’, ovvero ‘guadagnate’ dall’Ateneo in conseguenza del raggiungimento di determinati risultati, come ad esempio il livello di internazionalizzazione, la qualità della ricerca, della didattica, le politiche di reclutamento ). Certo una porzione del bilancio è conseguenza di un’attenta gestione delle spese operative e tutte queste componenti ci hanno portato a questo risultato.

La somma relativa alla mancata riscossione delle tasse degli scritti ai programmi Marco Polo e Turandot non ha gravato sul bilancio, poiché l’Ateneo ha proceduto, in linea con il passato, a una loro svalutazione, avendone riscontrato le oggettive, intrinseche difficoltà di recupero e avendoli quindi considerati inesigibili. L’Università, ad ogni modo, sta procedendo, nelle forme consentite, al loro recupero.

Per il periodo appena terminato dell’emergenza Covid 19, l'ateneo si è da subito attrezzato per allestire una forma di didattica on-line, tanto per i corsi di laurea quanto per quelli di lingua e cultura italiana grazie a dotazioni tecnologiche che l’Università aveva già in precedenza. Dotazioni che, salvo miracoli estivi, dovranno essere almeno in parte riutilizzate anche a settembre per la didattica mista a distanza e in presenza.