Terni, incendio al settimo piano di un palazzo. Soccorsa un'anziana

A Terni un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 luglio in via Marzabotto, all'interno di un condominio al civico 18. Alcuni residenti hanno sentito un forte odore di bruciato e visto del fumo che proveniva da un appartamento al settimo piano. Hanno quindi chiamato i vigili del fuoco che, una volta arrivati sul posto, con tre squadre, sono entrati all'interno dell'appartamento con l'autoscala per spegnere l'incendio. In casa fortunatamente non c'era nessuno in quel momento. Le cause che hanno scatenato l'incendio sarebbero da attribuire, secondo una prima ricostruzione dei fatti, a dei fornelli lasciati accesi in cucina. Intanto i vigili del fuoco hanno proceduto a una prima sommaria valutazione dei danni all'interno dell'immobile che sono piuttosto ingenti. L’abitazione al momento risulta inagibile. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati e questo lo si deve all'ottimo funzionamento dell'impianto antincendio. Sul posto sono intervenuti anche la squadra volante della Questura e i sanitari del 118. A scopo precauzionale sono state controllate dagli operatori una donna anziana e la sua badante che poi sono state fatte scendere al piano terra.