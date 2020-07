Temptation Island, Sofia e Alessandro alla svolta: la coppia di Perugia pensa alla convivenza

17 luglio 2020 a

a

a

Ricompare la coppia di Perugia che nelle prime due puntate di Temptation Island 2020, è stata la grande protagonista su Canale 5. Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno lasciato per primi il villaggio del docu-reality.

Temptation Island 2020, "corni" e "difficoltà fotonica": Alessandro e Sofia conquistano il web col trash | Video

Il macellaio ha chiesto il falò di confronto dopo soli cinque giorni e la compagna casalinga ha accettato. Poi dopo essersi rinfacciati a vicenda i tradimenti reciproci, hanno deciso di restare insieme. Ora in una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Sofia ha detto di ipotizzare una convivenza: "Il primo progetto è quello di mantenere le promesse che ci siamo fatti davanti al fuoco: tenere sotto controllo la gelosia, recuperare la fiducia, non dare modo a nessuno dei due di essere geloso. Penso anche ad un'ipotetica convivenza, a breve. In ogni caso, se non imparassimo a controllare i nostri limiti, questo percorso non sarebbe servito a niente".