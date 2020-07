Coronavirus, in Umbria sei nuovi casi nell'ultima settimana

17 luglio 2020 a

Sono sei i nuovi positivi al Covid nell'ultima settimana in Umbria. Due i nuovi nelle ultime 24 ore. Tra questi c'è anche la moglie dell'uomo residente a Trevi e attualmente ricoverato all'ospedale di Perugia, nel reparto di malattie infettive.

La donna, di circa 60 anni, era stata sottoposta nei giorni scorsi a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Foligno diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli su disposizione del dipartimento di prevenzione - servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda Usl Umbria 2 che ha condotto un'approfondita indagine epidemiologica tracciando i contatti stretti del marito, tornato nei giorni scorsi in Italia dopo un viaggio all'estero. Per lei, al momento totalmente asintomatica, è stato disposto l'isolamento domiciliare.

Nell'ultima settimana i dati sono stati i seguenti: i casi positivi sono passati da 1.448 del 10 luglio a 1.454 del 17 luglio(+ 6); gli attualmente positivi da 13 sono diventati 17 (+ 4). I guariti sono cresciuti da 1355 a 1357 (+ 2); i clinicamente guariti restano 5 (invariato). I ricoveri totali sono passati da 4 a 6 (+ 2); di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato). I decessi sono 80 (invariato). Le persone in isolamento contumaciale sono passati da 9 a 11 (+ 2). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 110.114, rispetto ai 104.428 effettuati alla data del 10 luglio, con un aumento di 5.686 tamponi.