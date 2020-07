Nuovo stop sul raccordo Perugia-Bettolle, chiude per cantieri lo svincolo di Piscille

17 luglio 2020 a

a

a

Raccordo Perugia-Bettolle, si annuncia una settimana da incubo. Oltre alla chiusura della carreggiata direzione sud tra San Faustino e Ponte San Giovanni, prevista da domenica 19 luglio, Anas ha annunciato lo stop sia in entrata che in uscita dello svincolo Piscille della carreggiata ovest, direzione Bettolle. Anas consiglia l'uscita allo svincolo successivo di Prepo, per poi tornare indietro allo svincolo di Piscille sulla carreggiata est, direzione Ponte San Giovanni. I lavori saranno avviati nella notte tra domenica e lunedì. Anche in questo caso si tratta del risanamento del manto stradale per un progetto complessivo da 12 milioni. Tutti i lavori dovrebbero concludersi, fa sapere Anas, entro settembre.