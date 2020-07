17 luglio 2020 a

Addio a Lia Rosaspina, moglie di Spartaco Ghini ex presidente del Perugia. Aveva 86 anni ed era malata da tempo. Lascia i figli Francesco e Vittoria. Sabato a Gemonio, paese in provincia di Varese dove viveva da alcuni anni, i funerali. Appassionatissima di calcio e del Perugia nei quindici anni di impegno nel club biancorosso da parte del marito, fondatore della Sicel (una delle più grandi aziende del territorio e che in tre mesi nel 1975 costruì lo stadio del capoluogo ora intitolato a Renato Curi) era tornata nel paese d'origine dopo la morte di Ghini (a cui è intitolata la Curva Nord).