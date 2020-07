Terni, donna scompare nel nulla. Appello dei familiari

16 luglio 2020 a

Ore di angoscia a Terni per la scomparsa di una donna di 45 anni dalla sua abitazione di viale Turati. Si tratta di Valeria Valeri, di cui si sono perse le tracce dalla mattinata di giovedì 16 luglio. I familiari fanno appello a chiunque possa avere sue notizie. La donna, che è stata vista nel pomeriggio in centro, si sarebbe diretta alla stazione senza il cellulare. Aveva con sé una borsa gialla e indossava una mascherina di stoffa bianca e nera. La segnalazione è stata inoltrata anche alle forze di polizia, ma al momento della 45enne non c’è traccia. Chi avesse informazioni al riguardo può telefonare ai suoi familiari, al numero 3392551875.