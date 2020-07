Orvieto, ricollocati i sampietrini dopo i lavori in via della Cava

16 luglio 2020 a

In riferimento al cantiere di via della Cava nel centro di Orvieto, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, fa sapere che si è trattato di un intervento con scavo urgente per la sostituzione di un tratto di cavo elettrico interrato che risultava danneggiato. I tecnici dell’azienda elettrica hanno effettuato la riparazione edhanno ripristinato il normale assetto di rete per garantire continuità ed efficienza del servizio, programmando poi in un secondo momento le operazioni per il ripristino della sede stradale. Si tratta infatti di un lavoro diverso da quello tecnico di natura elettrica, da eseguire a regola d’arte con un intervento specifico di riposizionamento dei sampietrini, in un contesto particolare quale è il centro storico di Orvieto. Per questo motivo E-Distribuzione, in collaborazione con una ditta specializzata, ha effettuato giovedì 16 luglio l’intervento definitivo di ripristino della pavimentazione, svoltosi secondo le modalità ed i tempi previsti. L’azienda elettrica ringrazia per la collaborazione l’amministrazione comunale di Orvieto, con cui sono state concordate le operazioni.