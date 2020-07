Perugia, Palamara in aula con Cantone: udienza rinviata

17 luglio 2020 a

a

a

È stata rinviata al 30 luglio l’udienza davanti al gip di Perugia per decidere sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche nell’ambito dell’inchiesta sull’ex pm romano Luca Palamara. La difesa di Palamara ha tempo fino al 27 luglio per formalizzare le sue eccezioni. Tra i punti da affrontare ci sono i colloqui di Palamara con Cosimo Maria Ferri, deputato di Italia viva e l’ex ministro Luca Lotti. “Per noi sono inutilizzabili in netta violazione della normativa Costituzionale sui parlamentari cui sarà competente a decidere il parlamento stesso - ha spiegato l’avvocato Benedetto Buratti, uno dei difensori di Palamara - ci riserviamo di farlo anche davanti al giudice di Perugia”. Ieri Palamara si è presentato in aula a Perugia, nel tribunale di via XIV Settembre. Dopo l’udienza ha pranzato in un ristorante non lontano da quello dove ha pranzato il neo procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone.