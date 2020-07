Narni, in fiamme container pieno di rifiuti in zona industriale

16 luglio 2020 a

I vigili del fuoco di Terni, durante il pomeriggio di giovedì 16 luglio, sono intervenuti a San Liberato di Narni per un incendio che ha coinvolto un container per la raccolta di rifiuti, nei pressi della Tifast Srl, ma all'esterno dell'area industriale. Le fiamme, subito spente dai vigili, si erano propagate nella sterpaglia adiacente senza causare ulteriori problemi. Al momento il container è stato totalmente riempito di sabbia, materiale inerte che ha immediatamente inibito l'incendio. Sul posto, a tutela e per maggior sicurezza per l'ambiente, è intervenuta anche l'Arpa per monitorare eventuali problemi. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Non si sono registrati feriti o intossicati e l'azienda non ha subìto danni, non essendo stata interessata dal fuoco.