Spaccia droga a scuola al compagno minorenne e lo costringe a rubare per pagare il debito: condannato

Spaccia marijuana a scuola e costringe un compagno, all'epoca minorenne, a rubare gioielli in casa per pagare il debito. Minacciando di dargli una coltellata se non obbediva. Ieri l'imputato, all'epoca dei fatti appena diciottenne, ha patteggiato al tribunale di Perugia ed è stato condannato a due anni e quattro mesi, pena sospesa. Il "cliente" gli doveva 400 euro e l'ha costretto a sottrarre monili ai propri famigliari per sei mila euro. I fatti risalgono al 2018. E nascono da un'indagine condotta dai carabinieri che ha portato allo smantellamento di uno spaccio all'interno della scuola: La droga veniva venduta a 10 euro al grammo.

Al centro c'è il mancato pagamento del debito di droga da parte del minore, compagno di scuola: all'indagato è stato contestato il reato di estorsione in quanto avrebbe costretto la parte offesa, dietro minaccia di accoltellamento, a rubare gioielli ed oro all'interno dell'abitazione dei genitori del minore per poi farseli consegnare. Orecchini, bracciali e anelli d'oro, si legge del capo di imputazione. Emerge il tutto quando l'imputato si reca a cambiare l'oro presso uno dei negozi compro oro. Da qui è scattata l'indagine e la denuncia da parte dei genitori del minore. Sono stati sentiti anche altri tre compagni di scuola, si legge nel fascicolo. Nonostante la gravità dei tre episodi contestati e nonostante le pene elevate previste per questo tipo di reati la difesa è riuscita a trovare un accordo con il pm giungendo ad una sentenza di patteggiamento -mite- a due anni e quattro, pena sospesa, essendo l'imputato non ancora 21enne. L'imputato era difeso dagli avvocati Gianni ed Eugenio Zaganelli e Giacomo Bacchi, pm D'Onofrio. Il gup che ha emesso la sentenza è Piercarlo Frabotta.