Baschi, Vissani riapre il suo ristorante dopo cinque mesi di stop

16 luglio 2020 a

a

a

A Baschi, nell’Orvietano, riapre Casa Vissani, il ristorante dello chef Gianfranco Vissani. Il locale era chiuso da cinque mesi per la crisi iniziata in concomitanza con il lockdown. Vissani, noto per i riconoscimenti internazionali e le sue numerose apparizioni in tivù, aveva duramente criticato l’operato del Governo Conte che, a suo dire, non aveva fatto abbastanza per tutelare ristoratori e albergatori messi in ginocchio dall’emergenza Covid 19. Ora però ha deciso di riaprire i battenti nonostante le difficoltà e sperando di riuscire almeno a coprire le spese di gestione del ristorante pluristellato, noto in tutto il mondo, che si affaccia sul lago di Corbara.