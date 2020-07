Aeroporto di Perugia, salta la firma per la scuola di volo. Enac chiede approfondimenti sul contratto

Alessandro Antonini 15 luglio 2020 a

a

a

Salta la firma per il progetto della scuola di volo all'aeroporto di Perugia. Firma rinviata a data da destinarsi. L'ennesimo annuncio andato a vuoto, dopo quelli sui voli Fly Volare, Fly Marche, Cobrex e Aliblue. Sase spa, società di gestione dello scalo umbro, "informa che la conferenza stampa prevista per giorno 17 luglio 2020 alle 11.30 e’ rinviata a data da destinarsi. La cancellazione si rende necessaria a seguito della necessità da parte di Enac di disporre di più tempo per valutare il contratto tra le parti relativamente alla sub concessione tra la Sase e la 19-01 per il progetto dell’accademia di volo. Scusandoci per la tardiva comunicazione". Il progetto da 80 milioni era stato sbandierato come il rilancio possibile dello scalo. La proroga dell'attuale cda era stata giustificata anche col fatto che doveva essere portato a termine il piano della scuola di volo. Su cui Approfondimenti e garanzie sulla società promotrice erano stati chiesti dal consiglio comunale di Perugia, con tanto di indicazione di fidejussioni obbligatorie prima dell'esecuzione dei lavori.