Coronavirus in Umbria, due nuovi contagi a Perugia e Trevi: un ricoverato in più a malattie infettive

Due nuovi contagiati Covid nella giornata di mercoledì 15 luglio in Umbria e un andamento settimanale degli attualmente positivi che è in crescita: da 12 a 15, al netto delle guarigiorni. I due nuovi contagi si registrano a Perugia e Trevi. Nell'ultimo giorno cresce anche il numero dei ricoveri:per Coronavirus, da quattro a cinque. Resta vuota la terapia intensiva. Aumentano del'8,9% gli isolamenti, toccando quota 344. Sono 1.221 i tamponi in più in un giorno. Arrivano a quota 108.430 dall'inizio dell'emergenza. Il nuovo ricovero si registra all'ospedale di Perugia, malattie infettive. Sono quattro quelli in capo al Santa Maria di Terni. Nella mappa comune per comune, sette i positivi nella città di Terni (uno in più rispetto al giorno prima), tre a Città di Castello, uno a Perugia, uno a Ficulle, uno a Trevi e uno a Orvieto.