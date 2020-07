Aumento dei prezzi, Umbria al secondo posto: 117 euro di spesa in più a famiglia in un anno

15 luglio 2020 a

L’Istat ha reso i dati dei prezzi al consumo delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, In testa alla classifica delle regioni più costose, con un'inflazione a +0,5% tra maggio e giugno 2020, Trentino, Umbria e Campania. In termini di maggior spesa su una stima tendenziale annuale, in base a un'elaborazione dell'Unione consumatori, c'è il Trentino Alto Adige che registra, per una famiglia media, un rialzo pari a 135 euro su base annua. Segue l'Umbria, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,5% implica un'impennata del costo della vita pari a 117 euro, terza la Campania dove si ha un rincaro annuo, per la famiglia tipo, di 100 euro. Su base annua in Italia l'inflazione è calata dello 0,2%. L'Unione dei consumatori analizzando gli stessi dati rileva come in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care, ci siano Bolzano, Perugia e Napoli, tutte e tre con un'inflazione pari a +0,7%. In termini di rincari al primo posto si conferma Bolzano che ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia media, a 223 euro. Al secondo posto Perugia, dove il rialzo dei prezzi dello 0,7% determina un aggravio annuo di spesa pari a 167 euro, terza Napoli, dove la spesa supplementare, per una famiglia tipo, è pari a 153 euro.