Gubbio, ragazza minaccia di buttarsi dal secondo piano: momenti di paura in centro

Minaccia di buttarsi dalla finestra, posta al secondo piano, di una struttura ricettiva situata proprio alle porte del centro storico di Gubbio ma poi, grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine, ci ripensa e resta solo tanto spavento.

E' quanto accaduto nel pomeriggio odierno a Gubbio, in via campo di Marte, dove una giovane ragazza di fuori regione in vacanza sotto i 5 Colli assieme alla famiglia, è salita sulla finestra della struttura che la ospitava urlando di volersi gettare nel vuoto dell'area sottostante. La struttura ha subito avvisato carabinieri e vigili urbani che, con l'ausilio anche dei vigili del fuoco cittadini, sono subito accorsi sul posto per evitare che potesse consumarsi il dramma. Alla fine è stato un carabiniere in borghese, assieme ai genitori della ragazza, a convincere la stessa a desistere nell'effettuare il drammatico gesto e tutto è terminato con tanta paura ma anche tanto sollievo, con la ragazza che ha riabbracciato i genitori al termine di un pomeriggio senza dubbio movimentato