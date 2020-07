Perugia, "Restart": Happy Art riparte con un grande evento sabato 18 luglio

14 luglio 2020 a

Spettacolo post Coronavirus in una location incantevole, la Cantina Goretti di Pila a Perugia.Torna Happy Art,

Nell'occasione verrà presentato un nuovo libro, il diciannovesimo, dell’eclettico Massimiliano Tortoioli dal titolo “L’ombra di un silenzioso sconosciuto Covid 19”. Il volume in versione digitale è stato per tre mesi dal 10 marzo il più scaricato in Amazon Kindle.

Insieme alla mostra di abiti dipinti dell’artista Simona Costa, l’evento sarà anche l’occasione per la mostra collettiva contest “Scatta l’Arte”. L’ingresso è di 13 euro che comprendono spettacolo, libro e drink. L'evento all'aperto rispetterà tutte le norme di distanza anti covid.