Perugia, sosta selvaggia in corso Garibaldi: auto blocca passaggio

14 luglio 2020 a

a

a

Sosta selvaggia a Perugia. Un altro espisodio finisce sotto la lente dei cittadini. A documentarlo è una foto sul gruppo Facebook Sosta Selvaggia: una utilitaria quasi in mezzo alla strada lungo corso Garibaldi. Secondo chi ha postato l’immagine, è rimasta lì per diverse ore. “Corso Garibaldi è una delle zone dell’acropoli più colpite dall’indisciplina degli automobilisti. Direi che il problema lì è da sempre sentito e non si sono registrati miglioramenti”, dice Maurizio Zara, uno degli animatori del gruppo social. “Non a caso, tra le prime foto apparse sulla nostra pagina c’era proprio quella di un residente del posto che non riusciva a uscire da casa per colpa di un’auto davanti al suo portone”.