Effetto Covid sul lavoro, crollo delle assunzioni in Umbria: -40,4% a luglio

14 luglio 2020

Secondo la rilevazione del Sistema Informativo Excelsior (Camere di commercio) in Umbria nel mese di luglio 2020 il sistema delle imprese produrrà una domanda di lavoro per 2.830 posti, il 40,4% in meno rispetto al luglio dello scorso anno. Solo sei regioni italiane fanno peggio del cuore verde e sono le regioni in cui la pandemia è stata più virulenta: Lombardia (-48,7%, Piemonte – 48,6%, Liguria – 46,6%, Marche – 41,8%, Toscana – 40,9%, Valle d’Aosta – 49%). Siamo sotto la media nazionale che è del meno 38,6%. “Facile era prevedere un arretramento della domanda di lavoro in gran parte dei settori produttivi, ma il dato di luglio peggiora le aspettative", commenta Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia. Non finisce qui. “"Resta su alti livelli il 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro: in Umbria nel 34,3% dei casi i profili professionali richiesti sono di difficile reperimento. A livello nazionale il mismatch si ferma al 26,8%, otto punti al di sotto di quello umbro”, prosegue Mencaroni. "Restiamo indietro anche rispetto al Centro Italia, che contiene la flessione dei posti di lavoro al 37,2% (oltre 3 punti in meno dell’Umbria) e il mismatch al 25,8% contro il nostro 34,3%”.