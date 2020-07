Roberto Capucci a Umbertide firma le Ceramiche Rometti: visita in Umbria e collaborazione

Roberto Baldinelli 14 luglio 2020 a

a

a

Lo scultore della seta Roberto Capucci ha iniziato una collaborazione con le Ceramiche Rometti di Umbertide. Massimo Monini, proprietario della storica manifattura ceramica umbertidese (nata nel 1927 che ha visto passare nei suoi laboratori artisti di grido come Dante Baldelli, Corrado Cagli e Leoncillo Leonardi) e il direttore artistico Jean-Christophe Clair in una nuova avventura: quella di ricreare nella ceramica della Rometti i suoi splendidi abiti coloratissimi e sculturali.

Come afferma Monini: “Ancora una volta la Rometti si associa a un grande nome per la sua eredità futura. È stato un piacere utilizzare per questo grande artista, le antiche tecniche artigianali e i magnifici smalti colorati, inserendoli in forme spettacolari che rendono queste opere uniche. Le forme scelte per i vasi dialogano perfettamente con i vestiti creati dal maestro. Quest’uomo, uno degli ultimi imperatori della moda romana, che ha dato la sua vita per rendere belle le donne, ci insegna semplicità ed eleganza”. Nel corso della giornata presso le Ceramiche Rometti, il maestro Capucci ha ricevuto la visita del sindaco Luca Carizia, che ha portato al maestro il saluto dell'amministrazione comunale e della comunità umbertidese.

Nella sua lunga e prestigiosa carriera, Roberto Capucci, uno dei nomi più importanti della moda italiana, ha vestito le più belle donne dell'alta società, del mondo dello spettacolo e molte delle grandi star di Hollywood. Nel corso dei decenni non ha mai smesso di dare vita alle sue creazioni e oggigiorno usa la stessa curiosità con cui iniziò il suo percorso artistico per scolpire l’argilla.

Premio Rometti alla decorazione per vaso “Musen”

Con Capucci continuano le collaborazioni delle Ceramiche Rometti con artisti e maison di fama internazionale come Chantal Thomass, Carlos Pazos, Ambrogio Pozzi, Lilian Lijn, Monica Pioggia, Louis de Limburg Stirum, Sergio Fiorentino, Lorena D’Ilio, Kenzo Takada, Ugo La Pietra e Christian Tortu, Cartier e Borbonese.

L'azienda umbertidese, da oltre novanta anni, ha da sempre l'obiettivo di realizzare oggetti originali e innovativi. Una delle sue più grandi invenzioni è stato il Nero Fratta, una particolare tecnica dai riflessi metallici simile alle vernici delle automobili. Questo nero impressionò positivamente Corrado Cagli, che decise di usarlo per le sue famose opere “Il santone” e “Icaro ed Eolo”.