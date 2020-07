Uccide a coltellate madre e padre, poi vaga in strada con le mani insanguinate: arrestato

14 luglio 2020 a

Ancora una tragedia familiare a Torino. Nel quartiere di Mirafiori un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso i genitori in casa. Il trentenne ha confessato. Dopo aver ammazzato il padre e la madre ha iniziato a vagare in strada. E' stato fermato da una pattuglia intorno alle 23.30 di lunedì 13 luglio, era in stato confusionale e i carabinieri si sono subito accorti che aveva le mani sporche di sangue. Condotto in caserma, ha confessato e poco dopo gli investigatori hanno trovato i cadaveri della madre e del padre, rispettivamente di 60 e 69 anni. L'arma del delitto è un coltello da cucina.