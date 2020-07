Perugia-Bettolle, riaperta la carreggiata verso Ponte San Giovanni

14 luglio 2020 a

Dopo l’intervento degli ultimi giorni, Anas ha annunciato che sul raccordo Perugia-Bettolle è stata riaperta la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra Piscille e l'innesto sulla E45, in anticipo sui tempi previsti.I lavori, spiegano, proseguono sulla rampa di immissione sulla E45 in direzione Roma, che è chiusa per il traffico proveniente da Bettolle -Perugia. In alternativa è possibile proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Ponte San Giovanni. Intanto, nuovi cantieri sono stati aperti tra Perugia e Marsciano, innescando nuove code tra gli automobilisti.