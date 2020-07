Perugia, nuovo regolamento Imu: agevolazioni per anziani e disabili

14 luglio 2020 a

a

a

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato il nuovo regolamento Imu con 21 voti a favore e 10 astensioni. Tra le misure, prevede che l'esenzione si applica ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini non commerciali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a condizione che non siano oggetto di contratti a titolo oneroso. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari. L’estensione delle agevolazioni per abitazione principale dispone, invece, che l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari dopo un ricovero permanente, sia assimilata all’abitazione principale, a condizione che non risulti locata. È, quindi, ridotta del 50 per cento la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’agevolazione non può essere data agli edifici di nuova edificazione.