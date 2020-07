Pd Umbria, Michelini a Porzi: "Tesseramento questione di lana caprina"

Alessandro Antonini 14 luglio 2020 a

Pd, non sono ancora ufficiali i primi schieramenti per il congresso di ottobre e siamo già alle prove di forza. Se la consigliera regionale Donatella Porzi denuncia giochini e furbate sui tesseramenti chiusi al 31 gennaio, la commissione congresso del Pd replica: questioni di lana caprina.

Intanto due dei nomi papabili per la corsa alla segreteria, il capogruppo a palazzo Cesaroni Tommaso Bori e il sindaco di Narni (nonché presidente Anci) Francesco De Rebotti, lavorano al progetto di candidatura. Il primo con un primo incontro partecipativo - ieri a Torgiano - con sindaci e segretari di circolo. Il secondo con l'elaborazione di un progetto per l'Umbria da presentare "come ultimo contributo a questo partito". Ma partiamo dalla polemica. Porzi aveva chiesto di riaprire le iscrizioni al partito anche on line fino a dieci giorni dall'avvio del lavori per il congresso: senza tessera non si vota. Il commissario Walter Verini aveva indicato come data di riferimento il 31 gennaio 2020, con sei mila iscritti registrati. Il Corriere dell'Umbria ha sentito il presidente della commissione congresso del Pd umbro, Letizia Michelini. "Sul punto del tesseramento", spiega Michelini, "non ci siamo arrivati, ma posso dire che ci sono norme derogabili dal punto di vista regionale rispetto al regolamento nazionale. Stiamo valutando tutti i profili. Vogliamo fare tutto nella massima trasparenza alla luce del regolamento regionale e nazionale".

Ma nel regolamento regionale non c'è la possibilità di andare oltre al termine del 31 gennaio col voto on line, come invece previsto dalla norma nazionale. "Il commissario straordinario", continua il sindaco di Santa Maria Tiberina, "ha dovuto approvare un regolamento perché propedeutico alla nomina della stessa commissione congressuale. In quel regolamento viene indicato il termine di iscritti del 2018 che hanno rinnovato l'iscrizione al 2019. La questione ruota attorno alle iscrizioni on line che possono essere effettuate fino a 10 giorni prima della presentazione delle candidature, secondo norma nazionale. Il nostro regolamento regionale non prevede questo aspetto. Ma nulla cambia anche perché le iscrizioni on line valgono non dal momento dell'iscrizione ma da quando si riceve la tessera. E' una questione di lana caprina che verrà chiarita molto presto". Chi si avvantaggia sui tempi è Bori, che ieri insieme ai colleghi Pd neoeletti in consiglio regionale, Michele Bettarelli e Simona Meloni - senza Porzi e Fabio Paparelli - ha promosso il primo incontro di area per sondare il terreno sul suo progetto di candidatura. Scelta una struttura in campagna, a Torgiano. Presenti esponenti di tutti i territori. Da sindaci a dirigenti di circolo. Non c'erano Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e aspirante candidato, né De Rebotti. Quest'ultimo, non più tardi di ieri, ha confermato che è intenzionato a "dare il suo contributo" nel congresso. Con un progetto tutto suo sull'Umbria, da condividere col partito. Bori è il nome più vicino al leader nazionale Nicola Zingaretti. Dalla sua tutta la filiera a sinistra del partito. De Rebotti potrebbe coalizzare la parte cattolica in cerca di un leader dopo l'uscita di scena, per via giudiziaria, di Gianpiero Bocci. La corsa è già iniziata.