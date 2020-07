Ragazzi morti, l'appello di una delle mamme: "Combattiamo insieme contro la droga". I funerali alle 15,30 in duomo

Alle esequie congiunte all'interno della cattedrale potranno assistere non più di 200 persone per i contingentamenti. L'audio della cerimonia trasmesso all'esterno

Ragazzi morti, alle 15,30 di lunedì 13 luglio 2020 i funerali congiunti in duomo.

Intanto Silvia, la madre di uno dei due ragazzi, lancia una proposta: un'associazione, o ancor più una vera e propria organizzazione, per combattere la droga incontrando i giovani per sensibilizzarli e fare capire loro a cosa vanno incontro.

“La loro morte non deve cadere nel vuoto - spiega - per far sì che ciò accada dobbiamo pensare a qualcosa di più importante di una semplice associazione, come tante che sono state create e che poi hanno finito per spegnersi".

Silvia parla nel pieno del dolore di una mamma che ha perso il proprio figlio, ma anche con grande dignità e determinazione. Flavio aveva 16 anni ed è stata lei, la mattina di martedì 7 luglio 2020, a trovarlo senza vita nel suo letto. Stessa sorte del suo amico del cuore, Gianluca.

“Per far sì che drammi del genere non si ripetano - continua Silvia - serve una realtà solida, un’associazione a cui partecipino il Comune, i servizi sociali comunali, la Usl, le istituzioni, associazioni come Cisom, le associazioni nazionali di carabinieri, polizia, guardia di finanza, AmbuLaife con cui collaboro, Croce Rossa e altri soggetti di primaria importanza. Sono pronta a metterci la faccia, con i giovani che incontreremo, per salvarne il più possibile. E che quanto accaduto resti come un monito per tutti, non sia dimenticato e serva per condurre questa guerra contro la morte".

Per i funerali congiunti in duomo, l’ingresso sarà consentito a non più di 200 persone, causa le restrizioni per prevenire i contagi dal Covid. Le famiglie hanno chiesto che non vi siano giornalisti all’interno della chiesa. La celebrazione verrà comunque trasmessa via audio all’esterno del duomo.

Le esequie verranno celebrate oggi da don Alessandro Rossini, parroco della cattedrale di Terni e già parroco di Santa Maria del Carmelo, e don Luca Andreani parroco di Santa Maria del Rivo. Insieme a loro concelebreranno i sacerdoti della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, che in questi ultimi anni hanno prestato il loro ministero dove frequentava la chiesa una delle vittime, Gianluca.

Porterà la vicinanza di tutta la comunità ternana il sindaco di Terni, Leonardo Latini, che sarà presente in veste ufficiale. Per questa giornata è stato proclamato il lutto cittadino.