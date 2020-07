Samanta Togni, il marito si fa la doccia con l'acqua minerale e la regina di Ballando con le stelle lo prende in giro | Video

13 luglio 2020 a

a

a

Mario Russo, marito di Samanta Togni, si fa la doccia con l'acqua minerale e lei lo prende in giro: "Della serie non essere normali. Bene ma non benissimo". Succede a Dubai dove i due stanno trascorrendo un periodo di vacanza (ma il dottore deve pensare anche al lavoro). La notte è particolarmente calda, anche in spiaggia: 37 gradi quando mancano pochi minuti alle 22. Mario Russo non ce la fa più e si rovescia una bottiglietta di acqua fresca in testa.

Il video finisce su Instagram, compreso il commento della Regina di Ballando con le stelle che non ci pensa due volte a punzecchiare l'affascinante chirurgo estetico.