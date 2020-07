Perugia, ferita con la roncola dalla nonna: la denuncia

12 luglio 2020 a

Quello della nonna è stato un vero e proprio atto vandalico nei confronti di mia mamma e dei miei fratelli, poi quando le ho detto qualcosa, mi ha minacciato e ferito con la roncola”. Alla base di un fatto di cronaca avvenuto un paio di settimane fa alle porte di Perugia c’è un rapporto a dir poco conflittuale tra l’anziana donna e le nipoti. E’ stata una di loro a denunciarla dopo l’episodio che l’ha vista vittima di un’aggressione con la roncola da parte della nonna.

“L’aggressione - ha spiegato la giovane in denuncia - è andata avanti per circa 15 minuti e dopo avermi colpito con la roncola mi ha spinto per terra, ho sbattuto la testa su una pietra, ma lei mi ha preso a schiaffi in faccia e mi ha tirato i capelli”. Questo non è il primo episodio grave accaduto. La giovane infatti lamenta da parte della nonna “furti di animali da allevamento, minacce spesso rivolte ai nostri animali a cui teniamo tantissimo, come aprire il cancello per far scappare i cani, episodi di violenza ai danni del nostro gatto, l’uccisione del gallo”. Non solo, la giovane infatti racconta di “imprudente e strumentale combustione di residui della potatura, il danneggiamento di alcune componenti della nostra proprietà, non ultima la guaina sul tetto e pesanti ingiurie nei nostri confronti che hanno sempre scandito le giornate”.

Secondo quanto riferito dalla ragazza, i comportamenti dell’anziana sarebbero iniziati quando la donna ha iniziato ad imputare loro la sparizione di cinque faraone di cui lei era proprietaria.