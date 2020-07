Umbria, ad Assisi viabilità rivoluzionata per le riprese di Che Dio ci aiuti

Già ci sono stati i casting

Con le riprese di Che Dio ci aiuti arrivano anche le modifiche alla viabilità di Assisi. Si parte da lunedì 13 luglio in via Santa Maria delle Rose e via Jorgensen, dove ci sarà il divieto di circolazione e sosta dalle 6 alle 20 nei giorni 13 e 14 luglio; successivamente verranno comunicati ulteriori cambiamenti nelle altre zone della città. Nelle scorse settimane si sono tenuti i casting per le comparse e in tantissimi si sono presentati per far avverare il sogno di essere scelti e quindi apparire nella serie televisiva in onda su RaiUno. Ora arrivano le riprese vere e proprie: gli esterni della fiction saranno girate in piazza Chiesa Nuova, via Arco dei Priori, San Rufino, via Santa Maria delle Rose e via Jorgensen, piazza del Comune e corso Mazzini, piazza San Francesco e Santa Margherita, via Frate Elia, vicolo Sant’Andrea, Santa Maria degli Angeli e al Subasio