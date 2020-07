Umbria, le telecamere di Linea Verde sbarcano a Fossato di Vico

Obiettivo puntato sui tartufi

Le telecamere di Linea Verde estate hanno fatto tappa anche a Fossato di Vico. Nell’ambito della registrazione della puntata che andrà in onda domenica 9 agosto, alle 12:20 su Rai 1. É stato lo chef Carmelo Sorce, in arte lo Chef del Tartufo, ha presentato a Fossato di Vico l’affascinante borgo pieno di storia e ricco di tartufi. La linea presa, oltre per la valorizzazione del territorio, va diretta alla “Via del Tartufo”, progetto ideato dallo chef Sorce e sottoposto all’attenzione dell’amministrazione comunale. Naturalmente è già palpabile l'attesa per rivedere in tv il programma.