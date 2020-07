Selvaggia Lucarelli, super spot per il duomo. E Carolyn Smith condivide con mistero

11 luglio 2020 a

Super spot per Orvieto. Arriva dal profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli (oltre 850mila follower) che qualche giorno fa evidentemente ha visitato la Rupe. La giornalista e scrittrice pubblica una foto del duomo. Ed esalta Orvieto: "Quando vedete l’uscita Orvieto sull’autostrada, non esitate a uscire e fare quei 6 km che vi separano dalla meravigliosa cattedrale".

Uno dei primi commenti al post di Selvaggia arriva da Carolyn Smith, coreografa, che con Lucarelli condivide l'esperienza di giudice a Ballando con le Stelle: "Questo è un posto veramente speciale per me - scrive - Un giorno ti racconterò perché... in fondo sono una donna romantica (ogni tanto)".