Covid, nuovo positivo in Umbria ricoverato in ospedale. Il Santa Maria: "E' stabile ma ha difficoltà respiratorie"

Un nuovo caso di contagio in Umbria nella giornata di sabato 11 luglio. E un nuovo ricovero in ospedale, a Terni. Un uomo di 68 anni, ternano, è risultato affetto da Covid 19 ed è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Santa Maria "per difficoltà respiratorie", fanno sapere dalla struttura sanitaria. Il paziente risulta stabile e non intubato. Si è recato all'ospedale proprio perché riscontrava criticità polmonari e al tampone del pre ricovero - obbligatorio in tutti i nosocomi - è risultato positivo. Salgono a cinque i ricoveri in Umbria, con una inversione di tendenza rispetto a una costante diminuzione durata settimane. Nei sette giorni tra il 29 giugno e il 5 luglio monitorati da ministero e Iss, nel cuore verde è tornato a salire anche l'indice di contagio Rt, passato da 0.08 a 0.56.