Umbria, a Norcia riaffiora dalla basilica affresco del Quattrocento

Lunedì subito l'intervento della Sovrintendenza

11 luglio 2020 a

a

a

Dietro a un muro e dalle macerie torna alla luce nella sua interezza l’affresco del Quattrocento in parte già scoperto tre anni. Nel giorno in cui Norcia celebra San Benedetto e durante le operazioni di recupero dei resti della basilica, riaffiora completamente l’opera che raffigura la Vergine con Bambino, lo stesso San Benedetto e un altro Santo. La soprintendente Rosaria Mencarelli ha già assicurato che “lunedì 13 luglio interverranno i restauratori per una prima messa in sicurezza”. A dare notizia dell’opera tornata alla luce è stato o stesso arcivescovo Renato Boccardo, nella mattinata di sabato 11 luglio.