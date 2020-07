Droga, in Umbria ricoveri di giovanissimi sopra la media italiana. Task force contro i rave party

Alessandro Antonini 11 luglio 2020 a

La droga colpisce di più i giovani umbri rispetto ai coetanei de resto d'Italia. I ricoveri ospedalieri con diagnosi principale droga-correlata, ossia le overdosi non mortali, "riguardano in molti casi adolescenti e giovani adulti", è scritto nell'ultimo report della Regione. In Umbria è presente un tasso più elevato di ricoveri che in Italia nella fascia 15-24 anni, con 25,6 ricoveri ogni 100.000 abitanti contro i 18,5 in Italia. “I servizi umbri per le dipendenze - fa sapere l'assessore regionale alla salute Luca Coletto -accolgono percentuali maggiori di giovani sotto i 24 anni di età, rispetto al passato, sia per una maggiore diffusione del fenomeno, sia per una maggiore capacità dei servizi stessi di accogliere i bisogni dei più giovani e delle loro famiglie: tra gli utenti dei servizi per le dipendenze dell’ Usl Umbria 1,

Questa fascia di età nel 2018 era pari al 12,3 per cento dell’utenza complessiva, nel 2019 all’11,2 per cento, nei primi 6 mesi del 2020 al 9,8 per cento. Entro questa quota, la fascia di età 14-19 anni ha visto un aumento progressivo nel periodo considerato. Tra gli utenti dei servizi per le dipendenze dell’Usl Umbria 2, questa fascia di età nel 2018 era pari al 17,8 per cento dell’utenza complessiva, nel 2019 al 19,6 per cento, nei primi 6 mesi del 2020 al 19,5 per cento; anche in questi servizi, la fascia di età 14-19 anni ha visto un aumento progressivo nel periodo considerato”. Per prevenire e ridurre i rischi e il danno associati al consumo di sostanze, la Regione Umbria ha attivato il “Progetto Aprire - azioni di prossimità Integrate regionali” rivolto ai contesti di divertimento giovanile, selezionando in particolare quegli eventi e contesti nei quali si preveda una elevata diffusione di sostanze psicoattive legali e illegali. Il progetto prevede l’intervento di una unità mobile regionale attiva negli eventi e nei rave con alto impatto e numero di partecipanti e unità mobili per i territori di Altotevere, Perugia, Foligno, Terni e Orvieto.