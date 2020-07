Perugia, minorenni stuprate: fissato l'incidente probatorio

Francesca Marruco 11 luglio 2020 a

Il 21 luglio le minorenni violentate da Fernando Polzoni verranno ascoltate con la formula dell’incidente probatorio, come richiesto dal procuratore aggiunto, Giuseppe Petrazzini. Il giudice per l’udienza preliminare, Angela Avila, ha fissato a stretto giro l’appuntamento in cui le ragazzine (tre minorenni e una da poco maggiorenne) verranno ascoltate in modo che la loro testimonianza possa assumere valenza di prova nel processo che si andrà a svolgere e le vittime non debbano nuovamente ripercorrere il dramma delle violenze subite.

Il procuratore aggiunto, titolare del fascicolo di indagine ha chiesto anche la perizia medico legale sulle vittime. Polzoni è stato arrestato il 15 giugno scorso, cinque giorni dopo avera busato in centro di una quindicenne, ora difesa dall’avvocato Giusi Mazziotta. L’inchiesta partita per il suo caso ha fatto si che venisse riaperto anche quello di una 13enne che a gennaio aveva denunciato di essere stata violentata dallo stesso Polzoni, per cui non era stata adottata alcuna misura custodiale. Il 19enne, difeso da Daniela Paccoi e Guido Rondoni, ha confessato tutto.