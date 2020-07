Umbria, ripartono ad Assisi le riprese di Che Dio ci aiuti

Appuntamento lunedì 13 luglio

11 luglio 2020

Le riprese della fiction “Che Dio ci aiuti”, sesta stagione, cominciano ad Assisi lunedì 13 luglio. Tra le conferme, c'è senza dubbio Elena Sofia Ricci che torna a prestare il suo volto per la protagonista della serie Suor Angela. E nel cast c'è anche Valeria Fabrizi, grande interprete di suor Costanza. Da non dimenticare poi Francesca Chillemi, che nella sesta serie accompagnerà la sua Azzurra lungo la strada di un cambiamento che ha avuto inizio alla fine della quinta. Confermata anche la presenza di Gianmarco Saurino, nella fiction Nico, la cui esistenza verrà sconvolta dal ritorno di un grande amore. Nelle scorse settimane si sono tenuti i casting per le comparse e in tantissimi si sono presentati per cullare il sogno di essere scelti e quindi apparire nella trasmissione televisiva in onda su RaiUno. Tutta l’intera stagione della stagione sarà girata ad Assisi, da lunedì iniziano le prime tre settimane di riprese, poi la seconda tranche è prevista per ottobre, dopo la festa di San Francesco.