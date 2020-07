Maxi rissa dopo la festa , disco bar di Perugia chiuso dal questore

10 luglio 2020 a

Il questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha disposto la chiusura, per un periodo di 30 giorni, di un locale disco bar sito nella periferia di Perugia. Il provvedimento del Questore è stato notificato da personale della divisione polizia amministrativa sociale, unitamente alla squadra volante ed alla polizia scientifica della Questura di Perugia. Una decisione che nasce dalle indagini condotte dalla questura di Perugia e relative agli episodi di rissa, occorsi fra gruppi di stranieri nei giorni scorsi, all’interno del citato bar. Gli episodi rivestono un carattere di gravità ed allarme sociale per la collettività tale da costituire un oggettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in base all'articolo 100 del Tuel. Il questore ha pertanto disposto - con specifico provvedimento notificato al responsabile dell’esercizio commerciale nella mattinata di venerdì 10 luglio - l’immediata sospensione e chiusura del locale.