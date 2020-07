Monica Bellucci, la diva di Città di Castello ha posato con i gioielli di Cartier per Paris Match

Sara Nucoli 10 luglio 2020 a

Monica Bellucci protagonista su Paris Match. L'attrice originaria di Città di Castello, è ambasciatrice di Cartier e ha presentato la nuova collezioni di gioielli in un servizio sullo storico settimanale francese durante "un incontro irreale all'Hôtel Plaza Athénée rivisitato per l'occasione in uno studio fotografico" scrivono sui social quelli della rivista con sede a Parigi.

"Questi gioielli sono elementi di comunicazione tra gli essere umani" dice la bella tifernate, 55 anni, sempre molto apprezzata in Francia. Ma anche sui social: la sua foto con i gioielli ha superato quota 230mila like.